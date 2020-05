Audio: Hörweiten (1/2) - Eine Kleinstadt auf der Suche nach Kunst

WDR 3 Hörspiel. Teil 1 von 2. . 27:50 Min. . WDR 3.

Teil 1 •Komödie• Eine Spurensuche danach, was Kunst (sein) kann: In einer Kleinstadt sind seltsame Geräusche in der Öffentlichkeit zu hören. Niemand kann deren Herkunft oder Zweck benennen. // Von Rami Hamze / WDR 2020 / www.hoerspiel.wdr.de | audio