Ende einer Jugendliebe - Bartóks erstes Violinkonzert

WDR 3 Meisterstücke. . 13:13 Min. . Verfügbar bis 08.06.2033. WDR 3.

Béla Bartók verabschiedet sich mit seinem frühen Violinkonzert gleich doppelt: von seiner Geliebten Stefi Geyer, die nichts mehr von ihm wissen will - und von der Spätromantik. In dem 1908 vollendeten Werk kündigt sich ein radikaler stilistischer Wandel an.

