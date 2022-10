Die Zwei Mat(h)ildas - Das wahre Game of Thrones

"House of the Dragon" und "Die Ringe der Macht" (Gäste: "Game of Nerds")

Jörn bespricht mit seinen Gästen Michael und Chris vom Podcast "Game of Nerds" die bombastischsten Neustarts des Jahres: Was macht der "Game of Thrones"-Ableger "House of the Dragon" richtig? Wie reagieren Tolkien-Puristen auf die"Herr der Ringe-Serie "Die Ringe der Macht"? | mehr