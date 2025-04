Audio: Hans Nieswandt über seine musikalische Reise in die Vergangenheit

Hans Nieswandt erzählt von der Arbeit am neuen Album "Fluoreszent", wie das Leben in Ostasien - erst in Seoul, jetzt in Tokio - seine Musik und sein Leben geprägt hat und wie sich die Clubkultur in den letzten Jahrzehnten verändert hat. | audio