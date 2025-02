RAH&The Ruffcats bei der COSMO Wildcard in Essen am 22.02.

COSMO. . 11:17 Min. . Verfügbar bis 18.02.2026. COSMO.

AH&The Ruffcats sind in der Berliner Musikszene absolute Instanzen. Rapper und Sänger RAH veranstaltet seit über 10 Jahren die wöchentlich stattfindende Swag Jam, The Ruffcats sind als Liveband mit Acts wie Samy Deluxe, Flo Mega oder Nneka bekannt geworden. Ihr gemeinsames Album "Orile to Berlin" erschien letztes Jahr - diesen Samstag stehen sie in Essen bei der COSMO Wildcard auf der Bühne.