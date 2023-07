"kreativ: Die Kunst zu sein" von Rick Rubin

Rick Rubin einer der erfolgreichsten Musikproduzent der Welt

Jawoll Rick Rubin. Den meisten wird dieser Name schlicht und ergreifend nichts sagen. Es sein denn, ja sei denn, man wäre als Popmusiker oder Popmusikerin unterwegs, oder gehöre noch zu den Menschen, für die Musik mehr ist als Tagesdudelbegleitung oder Hintergrundgeräusch. Die wissen sehr wahrscheinlich, dass Rick Rubin einer der erfolgreichsten Musikproduzent der Welt ist. Wen der alles betreut hat, einfach unfassbar. Von den Beastie Boys, über Mick Jagger, AC/DC, U2, Jay-Z, Adele und, und, und... Einen Künstler darf man dabei auf keinen Fall vergessen. Johnny Cash. Mit ihm produzierte er fünf Alben unter dem Titel American Recordings. Mega erfolgreich, mega spannende Musik und eine mega gute Möglichkeit, um einen kurzen Blick darauf zu werfen, WAS denn ein Musikproduzent um Himmelswillen genau macht, wenn er produziert.

"Johnny Cash mit einem Auszug aus 'Highway Patrolman'"

So klingt Jonny Cash ohne Rubin als Produzent. Und so mit ihm.

"Johnny Cash mit einem Auszug aus 'Hurt'"

Jeder Song ein absolutes Erlebnis

Klar auch "Highway Patrolman" ist ein guter Song, gut gespielt. Aber "Hurt", das zweite Beispiel, das ist Essenz pur. Da ist nichts mehr da, ausser dem, was da sein muss, um daraus ein absolutes Erlebnis zumachen. Genau das ist die Arbeit eines Musikproduzenten, so wie Rick Rubin sie versteht.

"Vollkommenheit entsteht offensichtlich nicht dann, wenn man nichts mehr hinzuzufügen hat, sondern wenn man nichts mehr wegnehmen kann."

Dieses Zitat stammt Antoine de Saint-Exupéry und beschreibt messerscharf Rubins Leistung bei der Produktion eines Albums, eines Songs. Schon ziemlich beeindruckend, finde ich. Und damit kommen wir endgültig zu "Kreativ. die Kunst zu sein"

Jeder Mensch ist ein zutiefst kreativer

Dieses Buch, dieses Hörbuch, ist ein Ratgeber, klar. Aber keiner, der sich anmaßt ein Regelwerk zu sein. Oder gar für sich in Anspruch nimmt, den einzig wahren Weg zu weisen. Nein, Rick Rubin stellt Fragen, gibt Hinweise, erzählt von seiner Entwicklung und von seiner Überzeugung, dass jeder Menschen ein zutiefst kreativer ist. Denn, so Rubin, wir alle haben einen ganz starken Antrieb.

"Als Menschen sind wir nur von kurzer Dauer hier, und wir können Werke schaffen, die Monumente unserer Zeit auf Erden darstellen. Michelangelos 'David', die ersten Höhlenmalereien, Landschaften, die ein Kind mit Fingerfarben gemalt hat – sie alle geben, wie Graffiti an der Tür einer öffentlichen Toilette, denselben menschlichen Ausruf wieder: Ich war hier."

Nun verstehen sich ja die meisten von uns, nicht als Künstler, als Künstlerin, sondern gehen ganz normalen Tätigkeiten nach - was immer das auch bedeuten mag. Für mich zum Beispiel ist Lokführer alles andere als eine normale Tätigkeit - Was also ist für alle, Anführungszeichen, "Nicht Künstler" der Mehrwert beim Hören von "Kreativ. Die Kunst zu sein"? Na, das hier:

"Zu Beginn eines neuen Projekts haben wir es häufig mit Ängsten zu tun. Sie befallen uns fast ausnahmslos, egal, wie erfahren, erfolgreich oder vorbereitet wir sind."

Eine meditative Ermutigung zur Kreativität

Das Buch, das Hörbuch ist die fast schon meditative Ermutigung, dass man Ängste, die - siehe oben - oft am Anfang von etwas stehen, nicht als Ent-, sondern als Ermutigung begreift. Es ist die sanfte Aufforderung beharrlich zu sein, bei dem was man tut, fleißig, aber auch gelassen und offen für Überraschungen. Vor allem offen für Überraschungen. Egal, als was: als Putzmann, Lokführerin, oder Sologitarrist.

Apropos meditativ: Andreas Neumann und seine kontemplative Stimme unterstützen und fördern dieses Vorhaben ungemein. Er steht immer im Dienste dieses meisterlichen Textes und sorgt zurückhaltend, aber ausdrucksstark dafür, dass Rick Rubins Anliegen so unter die Leute kommt, wie dieser sich das vorgestellt haben wird. Auch Judith Elzes Übersetzung trifft den richtigen Ton, den passenden Ausdruck. Mit anderen Worten, Alle, die zu neuen und schöpferischen Ufern aufbrechen wollen, haben mit "Kreativ. Die Kunst zu sein" den richtigen Reiseführer zur Hand.