Die Hälfte der Deutschen ist für eine Fortführung der Fußball-Bundesliga ab Anfang Mai mit sogenannten Geisterspielen. Das ergab eine repräsentative Umfrage von infratest dimap im Auftrag der WDR -Sendung Sport inside am Dienstag und Mittwoch dieser Woche. Das Meinungsbild ist gespalten: Auf die Frage ob sie für eine Fortsetzung der Bundesliga mit Geisterspielen ab Mai seien oder nicht, antworteten 52 Prozent der Befragten mit ja, 30 Prozent antworteten mit nein, fast jede Fünfte (18 Prozent) sagte, dass ihn das Thema nicht interessiere.

Folgende Frage sollte beantwortet werden: "Wegen des Corona-Virus finden bis zum 30. April keine Spiele in der Fußball-Bundesliga statt. Derzeit wird darüber diskutiert, die Bundesliga-Saison ab Mai mit sogenannten 'Geisterspielen' fortzusetzen, die ohne Publikum ausgetragen werden. Wären Sie für eine Fortsetzung der Bundesliga mit Geisterspielen oder nicht?"

Pläne mit Geisterspielen

Wegen der Corona-Pandemie pausiert der Spielbetrieb im deutschen Profifußball noch bis mindestens Ende April. Danach soll es nach dem Willen der Deutschen Fußball-Liga ( DFL ) zumindest in der 1. und 2. Bundesliga möglichst weitergehen.

Die DFL überlegt, die jeweils neun restlichen Spieltage von Mai an vor leeren Rängen auszutragen. So sollen die Spielzeiten noch bis zu ihrem regulären Ende am 30. Juni abgeschlossen werden.

Angesichts aktuell drastischer Beschränkungen des öffentlichen Lebens und weiterhin steigender Infektionszahlen werden die Pläne der DFL kontrovers diskutiert. Um herauszufinden, wie groß die Zustimmung in der Bevölkerung ist, hatte das WDR -Magazin Sport inside das Umfrageinstitut Infratest Dimap mit der repräsentativen Umfrage beauftragt. Befragt wurden 1.020 Menschen in Deutschland ab 14 Jahre in einer repräsentativen Zufallsauswahl.

