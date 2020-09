Land der Nichtschwimmer: Neue Probleme für Eltern, Lehrer und Kinder

Sport inside: Die Zahlen klingen dramatisch, laut DLRG können 60 Prozent der Zehnjährigen in Deutschland nicht sicher schwimmen. Deckt sich das mit Ihren Beobachtungen?

Ilka Staub: Ja. Auch in der Praxis, wenn wir Schulen begleiten, nehme ich wahr, dass der Anteil der Nichtschwimmenden in der fünften und sechsten Klasse steigt.

Welche Auswirkungen hat das in der Schule?

Ilka Staub, Schwimmlehrkraft-Ausbilderin an der Deutschen Sporthochschule Köln

Staub: Man geht in den Lehrplänen in NRW davon aus, dass die Kinder in der Grundschulzeit schwimmen lernen und in der weiterführenden Schule schwimmfähig sind. So sind auch die Bäder organisiert. In der Grundschule habe ich in jeder Schulschwimmzeit ein Lehrschwimmbecken und ein Tiefwasserbecken, sodass ich beiden Gruppen gerecht werden kann. In der weiterführenden Schule ist das oft nicht mehr der Fall. Das führt dazu, dass die nichtschwimmenden Kinder, die nach dem Sicherheitserlass gar nicht im Tiefwasser unterrichtet werden dürfen, oft nicht mehr unterrichtet werden.



Also kann es passieren, dass ein Kind in der weiterführenden Schule abgehängt wird und dann während des Schwimmunterrichts andere Aufgaben bekommt?



Staub: Ich weiß, dass es passiert, dass Schulleitungen sagen: Das bekommen wir nicht organisiert. Sie teilen dann den Eltern mit, dass sie sich um Schwimmkurse für ihr Kind kümmern müssen. Aber eskann durchaus sein, dass die Kinder hinten 'rüberfallen. Da geht es auch um Teilhabe. Wenn die Kinder kein Schwimmabzeichen haben und deshalb zum Beispiel nicht mit auf Klassenfahrt dürfen, dann werden sie ausgegrenzt.

Sind die Lehrer an weiterführenden Schulen überhaupt dahingehend ausgebildet, dass sie Kindern die Grundzüge des Schwimmens beibringen können?

Staub: Wir müssen da reagieren. Ich habe an der Sporthochschule einen Zusatzkurs im freien Wahlbereich "Schwimmanfänger richtig unterrichten" eingeführt, der von den Studierenden dankbar angenommen wird.

Wo liegen die Ursachen für die Entwicklung, dass immer weniger Kinder sicher schwimmen können?

Staub: Das ist eine gute Frage. Dass Bäder schließen und der Unterricht widrigen Bedingungen ausgesetzt ist, ist hinlänglich bekannt. Die Wasserflächen sind sehr knapp, auch außerhalb der Schule muss man sich sehr strecken, um einen Schwimmkurs zu bekommen. Außerdem ist an den Grundschulen ungefähr die Hälfte aller Lehrkräfte, die Schwimmen unterrichten, fachfremd, hat also keine Sportausbildung. Das ist zumindest in NRW ein großes Problem, in anderen Bundesländern wie Berlin ist das anders.