Crossroads Festival 2022: The Casanovas und Kingswood Rockpalast. Verfügbar bis 26.10.2022. WDR.

26. - 29. Oktober 2022 - Bonn, Harmonie

Livestream Crossroads Oktober 2022

Vom 26. bis 29. Oktober 2022 geht unser Crossroads Festival in die nächste Runde. Mit The Casanovas, Kingswood, Nestor, Fire Horse, Morgane Ji, Vanja Sky feat. Krissy Matthews, The Jeremy Days und Silvershark sind wieder 8 internationale Acts in angenehmer Clubatmosphäre in Bonn zu Gast.

Wir übertragen die Konzerte im Livestream!