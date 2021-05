Video: Monster Magnet - Rock Hard Festival 2014

Wenn Ihr derzeit nicht zu Konzerten gehen könnt, dann kommen diese eben zu Euch:



Monster Magnet live am 08. Juni 2014 - auch die aus New Jersey stammende Stoner Rock-Legende Monster Magnet rollte über das Rock Hard Festival 2014. Mit Hits wie "Powertrip" und "Space Lord" bewiesen Dave Wyndorf und Co. wieder einmal, dass ihnen in Sachen Groove so schnell keiner was vormachen kann. | video