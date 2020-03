The Godfathers

Sie waren immer laut, hart, dreckig und transferierten seit ende der 80er Jahre unnostalgisch den Geist des Rock´n´ Roll der sechziger Jahre in die Gegenwart. Ihr größter Hit "Birth, School, Work, Death" zeigt exemplarisch die The Godfathers-Mixtur aus agressiver, am Punk, am Rhythm'n'Blues und am Garage-Rock geschulter Rockmusik mit scharfzüngigen Texten. | mehr