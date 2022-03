Video starten, abbrechen mit Escape Crossroads-Festival 2022: Grant Haua und Smokemaster . Rockpalast. . Verfügbar bis 17.03.2022. WDR.

16. - 19. März 2022 - Bonn, Harmonie

Livestream Crossroads März 2022

Vom 16. bis 19. März 2022 geht unser Crossroads Festival in die nächste Runde. Mit The Subways, Drens, Grant Haua, Smokemaster, Splinter, Zervas & Pepper, Scarlet Rebels und Love Ghost sind wieder 8 internationale Acts in angenehmer Clubatmosphäre in Bonn zu Gast.

Wir übertragen alle Konzerte im LIVESTREAM!