05. - 10. Oktober 2020 - Bonn, Harmonie

Crossroads Oktober 2020

Vom 05. bis 10. Oktober 2020 geht unser Crossroads Festival in die nächste Runde - mit dem entsprechenden Abstand und erstmalig sechs Tage lang! Mit Jettes, Shybits, Mutz & The Blackeyed Banditz, Veronique Gayot, The Sonic Dawn, Sloper, Tom Allan & The Strangest, MAN, Paceshifters, Forkupines, Those Damn Crows und DeWolff sind diesmal sogar 12 internationale Acts in angenehmer Clubatmosphäre in der Harmonie Bonn zu Gast. Wir übertragen alle Konzerte im Livestream!