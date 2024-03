Video starten, abbrechen mit Escape Crossroads-Festival 2024: A.S. Fanning und LÜT Rockpalast. . Verfügbar bis 13.03.2024. WDR.

13. - 16. März 2024 - Bonn, Harmonie

Crossroads März 2024

Vom 13. bis 16. März 2024 geht unser Crossroads Festival in die nächste Runde! Mit A.S. Fanning, LÜT, Sari Schorr, The Cinelli Brothers, Cody Jasper, Kris Barras Band, Ellis Mano Band und Bonafide sind wieder acht internationale Acts in angenehmer Clubatmosphäre in Bonn zu Gast.

Wir übertragen die Konzerte im Livestream!