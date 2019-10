Video starten, abbrechen mit Escape Live im Rockpalast: Crossroads Festival 2019 u.a. mit Laura Carbone und Pascow. Rockpalast. . Verfügbar bis 12.10.2019. WDR.

09. - 12. Oktober 2019 - Bonn, Harmonie

Crossroads Oktober 2019

Mit Colour Haze, Velvet Volume, Sven Hammond, The Black Sorrows, De Staat, Jett Rebel, Pascow und Laura Carbone sind vom 09. bis 12. Oktober 2019 wieder einmal internationale Acts in angenehmer Clubatmosphäre in der Harmonie Bonn zu Gast. Wir übertragen die Konzerte im Livestream!