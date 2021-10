Video starten, abbrechen mit Escape Live im Rockpalast: L.A. Salami und Donna Blue beim Crossroads-Festival 2021. Rockpalast. . Verfügbar bis 06.10.2021. WDR.

03. - 09. Oktober 2021 - Bonn, Harmonie

Livestream Crossroads Oktober 2021

Vom 03. bis 09. Oktober 2021 geht unser Crossroads Festival in die nächste Runde! Mit Trixsi, Steiner & Madlaina, VOLA, The Dust Coda, The Hangmen, Motorjesus, L.A. Salami, Donna Blue, Massive Wagons, D'Angerous, Mother's Cake, SHIRLEY HOLMES, The Holy und April Art sind diesmal sogar 14 internationale Acts in angenehmer Clubatmosphäre in Bonn zu Gast.

Wir übertragen alle Konzerte im Livestream!