Dieser Livestream ist ab dem 15.03.2023 19.15 Uhr abrufbar Crossroads-Festival 2023: Leap und Black Box Revelation Rockpalast. . Verfügbar bis 15.03.2023. WDR.

15. - 18. März 2023 - Bonn, Harmonie

Livestream Crossroads März 2023

Vom 15. bis 18. März 2023 geht unser Crossroads Festival in die nächste Runde! Mit Black Box Revelation, Leap, Todd Sharpville, High South, Siena Root, The Tazers, Dub War und Wolfskull sind wieder 8 internationale Acts in angenehmer Clubatmosphäre in Bonn zu Gast.

Wir übertragen die Konzerte im Livestream!