Immer gilt es, in einem Radius von fünfzehn Kilometern leckere Zutaten aus der Region zusammenzutragen und abends an Bord ein regionales Dinner zu zelebrieren.



Die erste Folge führt die Köche an den äußersten Rand im Süden von NRW.



Im Siebengebirge besucht Björn Nicolai Harbort und seine Herde Glanrinder und erfährt, warum es wichtig ist, die Artenvielfalt durch die Zucht alter Tierrassen zu stärken. Ganz in der Nähe kümmert sich Hofbesitzerin Dhana Schwarz ebenfalls um vom Aussterben bedrohte Tierrassen. Frank darf die Hofgemeinschaft Mucherwiese e.V. besuchen. Die Bewohner:innen ernähren sich fast ausschließlich von ihren eigenen Erzeugnissen.

Björn wird auf rheinland-pfälzischer Seite von Tahsin Eş eingeladen. Der Hobbygärtner baut in seinem Garten in Rheinbreitbach Tomaten-, Chili- und Paprikasorten aus aller Welt an. Franks letzte Station ist die Broicher Mühle in Wachtberg-Villip. Inhaberin Elisabeth Bedorf und Sohn Alexander kümmern sich mit Herzblut um die alte Wassermühle.