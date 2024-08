The Next Generation: Zu Gast bei Leslie Clostermann

Zurück auf der Apfelplantage - Leslie wieder daheim

Stand: 13.08.2024, 16:45 Uhr

10 Jahre "Land & lecker"! Zum Auftakt rollt der Oldtimerbus in die weiten Landschaften des Niederrheins nach Wesel. Hier liegt das Obstgut Neuhollandshof, das bereits seit 1867 in Familienbesitz ist. Seit 2017 ist mit Tochter Leslie die neue Generation am Start - dabei hatte sie erst ganz andere Pläne, als den Familienbetrieb zu übernehmen...