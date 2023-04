Unser Ostermenü – für zu zweit oder die ganze Familie

Die WDR-Fernsehköche Martina und Moritz haben sich ein Menü ausgedacht, das man im kleinen Kreis genießen kann – oder aber ohne viel mehr Aufwand mit der ganzen Familie. Das Prunkstück ist der Osterschinken, der gepökelt und geräuchert ist und sich deshalb eine Weile hält und hinterher auch als Aufschnitt Freude macht. Ideen, was man noch daraus machen kann, zeigen die beiden Kochprofis natürlich auch. In jedem Fall muss man rechtzeitig seinen Metzger anspitzen, dass er ein schönes Stück aus der Schweineschulter, vielleicht sogar die Keule von einem Spanferkel, entsprechend vorbereitet. Wie alles perfekt gelingt, was man dazu serviert, eine frühlingsfrische Vorspeise, ein verführerisches Dessert und was an Getränken dazu am besten passt – das alles bei Kochen mit Martina und Moritz. So wird es ein schönes Osterfest!