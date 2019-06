Neue Folge: Fischküche – ganz leicht!

Fisch ist leicht und immer wieder köstlich. Und in der Küche absolut pflegeleicht – er macht keine Mühe und steht schnell auf dem Tisch. Und ist eigentlich immer ein Festessen. Das ist auch gut so, denn Fisch ist kein billiges Vergnügen. Vor allem, wenn man darauf achtet, was man kauft. Möglichst aus nachhaltigem Fang, der zertifiziert ist, damit man kein schlechtes Gewissen um den Bestand unserer Meere aber auch um die Fischer haben muss. Ideal ist, wenn man den Fisch frisch beim Fischhändler oder in der Kühltheke vom Supermarkt einkauft. Dort ist die Qualität auf jeden Fall verlässlicher als in der Tiefkühl-Billigpackung. Auch beim Fisch gilt – wie wir das für Fleisch empfehlen – lieber seltener erstklassige Ware kaufen, für das angemessene Geld, als öfter zur Billigpackung greifen.

Die Rezepte: