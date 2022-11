Küchenliebling Tomate – meist rot und rund, aber überraschend vielfältig

Welche Tomate für welches Gericht?

Für eine leckere Tomatensoße eignen sich reife Eiertomaten am besten. Fleisch und Saft stehen in einem ausgeglichenen Verhältnis, sodass in Italien, im Mutterland der Tomatensoße, am häufigsten die „San Marzano Lungo“ verwendet wird. Salsas und Chutneys gelingen mit großen Fleischtomaten am besten, da sie, wie der Name schon sagt, viel Fruchtfleisch haben. Pürierte Eiertomaten bilden die Basis einer guten Tomatensuppe. Hier sind ein ausgeprägter Reifegrad und Geschmack wichtig. Ein paar zusätzliche Kirschtomaten sorgen für Süße. Björn Freitag greift zu Tomaten aus der Dose, da diese weniger Wasser enthalten und daher nicht so lange kochen müssen.

Dosentomaten – Wo kommen sie her?

Die Herkunft von frischen Tomaten muss in Deutschland angegeben werden. Sobald eine Tomate angeschnitten oder verarbeitet wurde, sieht das anders aus. Viele Hersteller von Konserven und Produkten wie Ketchup setzen auf Tomaten aus China, denn sie sind um ein Vielfaches günstiger als europäische Tomaten. Mit über 40 Prozent der weltweiten Tomaten-Produktion ist China der größte Tomatenproduzent der Welt. Doch die Produktionsbedingungen dort stehen immer wieder in der Kritik. Die UN wirft der chinesischen Regierung vor, in der Hauptanbauregion Xinjiang uigurische Zwangsarbeiter zu beschäftigen.

Was kann man als Verbraucher tun? Die italienische Fahne auf der Verpackung ist ein guter Hinweis darauf, dass keine chinesischen Tomaten verarbeitet wurden. Wird zudem auf eine Anbauregion in Norditalien hingewiesen, kann man als Verbraucher sicher sein, dass hier unter guten Anbaubedingungen geerntet wurde.