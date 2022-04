Video starten, abbrechen mit Escape Fleisch am Stiel: Kotelett und Rippchen - Was ist dran am Knochen? Der Vorkoster. . 43:43 Min. . Verfügbar bis 25.04.2023. WDR.

Fleisch am Stiel: Kotelett und Rippchen – Was ist dran am Knochen?

Stand: 22.04.2022, 17:00 Uhr

Die Bezeichnung Kotelett ist angelehnt an das französische Wort côtelette, was übersetzt Rippchen bedeutet, denn: Koteletts werden aus dem Karree, also Nacken oder Rücken der Tiere geschnitten und enthalten (Rippen-)Knochen.

Von Bettina Schlömer