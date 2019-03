Der Dreifachmord in Overath 2003 an einem Rechtsanwalt, dessen Frau und dessen Tochter weist sogar eine terroristische Dimension auf. Der Haupttäter, ein Neonazi, gab die Tatwaffe an "Kameraden" weiter, um - wie zuvor geplant - den "bewaffneten Kampf" weiterzuführen.