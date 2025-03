Bei Konzentrationslagern denkt man in der Regel an Orte wie Auschwitz oder Buchenwald. Aber nicht unbedingt an Bochum. Doch auch hier gab es zum Ende des Zweiten Weltkriegs zwei Außenlager des KZ Buchenwald. Rund 2000 Menschen, vor allem Juden, waren dort eingesperrt und mussten hart arbeiten. Viele starben. Am 18. März 1945 wurden die beiden Lager aufgelöst.

Das erste Lager war im Juni 1944 auf dem Gelände des Bochumer Vereins eingerichtet worden. Die Rüstungsindustrie brauchte zu diesem Zeitpunkt weitere Arbeitskräfte. Die ersten Häftlinge waren rund 450 Männer aus dem KZ Auschwitz. Sie mussten das Lager selbst bauen, mit 17 Baracken, Wachtürmen und einem Elektrozaun drumherum.

Dieses Lager in Bochum gehörte zum Bochumer Verein und war eines der schlimmsten KZs, die ich erlebt habe. Rolf Abrahamson, Überlebender des Lagers (†2021)

Rolf Abrahamson hat das KZ in Bochum überlebt und davon berichtet

In dem Lager waren vor allem Juden eingesperrt. Rolf Abrahamson war einer von ihnen. Und einer der wenigen, die es überlebt haben. Vor vier Jahren ist er gestorben, hat vorher aber an verschiedenen Stellen über seine Zeit im Lager erzählt.

Brutale Strafen und lebensgefährliche Arbeit

In der Geschossfabrik des Bochumer Vereins müssen die Häftlinge im Akkord Granaten und Hülsen herstellen. In zwei Schichten von jeweils zwölf Stunden. Schutzkleidung bekommen sie nicht. Mit bloßen Händen müssen sie glühende Metallteile anfassen. Schwerste Verbrennungen und andere Arbeitsunfälle sind an der Tagesordnung. Wer ein bestimmtes Pensum nicht schafft, wird brutal bestraft.