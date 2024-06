Tipps für Gäste: Anreise, Parken zur Fußball-EM 2024

Bald rollt der Ball und bis zum Finale in Berlin am 14. Juli ist sicher nicht nur in Nordrhein-Westfalen Fußballfieber angesagt. Die Städte rund um die Spielstätten sind gewappnet: Während der EM sind unzählige Volunteers im Einsatz, um Reisenden und Fußballfans zu helfen. Ganze 20 Spiele werden in NRW ausgetragen. Mit ein wenig Planung und der Nutzung alternativer sowie öffentlicher Verkehrsmittel steht einer entspannten Fußball-Europameisterschaft nichts im Wege! Wie Fans gut zu den Spielen kommen, parken und was Sie sonst noch im Blick haben sollten - lesen Sie hier.

Spielregeln: Flugzeug, Bus, Bahn, Auto oder Fahrrad

Zu planen, wie und wann man anreist, ist immer eine gute Idee. Gespielt wird in den fußballerprobten Städten Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf und Köln. Die Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr ist sicher die beste Option. Fans profitieren während der EM von Sonderfahrplänen und zusätzlichen Verbindungen - in vielen Städten werden zusätzliche Busse und Bahnen fahren. Besonders zur Abreise in den Abendstunden wird es zusätzliche Abfahrten geben. Mit einer EM-Eintrittskarte kann der Nahverkehr kostenlos 36 Stunden genutzt werden, und ein Ticket für eine Reise mit der Deutschen Bahn ist vergünstigt buchbar. Alternativ kann man zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad und dem E-Scooter fahren.