Zweierlei Kraftbrühe

Zubereitung

Das Gemüse putzen und in grobe Stücke teilen. Die Zwiebel mit Schale halbieren und auf die beiden Schnittstellen in eine Pfanne legen. Die Zwiebel ohne Fett etwas rösten. Einen Topf mit heißem Wasser befüllen und alle Zutaten hineingeben. Mit geschlossenem Deckel circa 40 Minuten köcheln lassen, anschließend den Topf zur Seite stellen und etwas ziehen lassen. Besonders intensiv wird die Brühe, wenn das Gemüse über Nacht im Sud auskühlt. Die Brühe durch ein feines Sieb gießen. Das Gemüse ist in der Regel ausgekocht und zu weich – deshalb besser wegwerfen.

Anrichten

Die Brühe in entsprechende Schalen füllen und mit Kräutern und etwas Olivenöl verfeinern.