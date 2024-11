Eintopf mit Wachtelbohnen

Ullas Küchentipps

Wachtelbohnen

Diese Hülsenfrüchte kommen aus Südamerika und sind auch als Pinto-Bohnen bekannt. Der Name Wachtelbohnen rührt daher, da die kleinen Bohnen gesprenkelt sind und so ähnlich wie Wachteleier aussehen. Das verliert sich beim Kochen und die Bohne wird gleichmäßig hellbraun. Wachtelbohnen zeichnen sich dadurch aus, dass sie mild schmecken, nach dem Kochen schön weich werden, aber dennoch ihre Form behalten. Man kann sie in Bio-Qualität im Naturkosthandel kaufen, findet sie aber auch als konventionelles Produkt im Supermarktregal.

Salz im Kochwasser bringt Geschmack

Dass das Kochwasser von Hülsenfrüchten nicht zu salzen ist, das ist eine deutsche Küchenlegende, die sich bei Köchinnen, Köchen und Rezeptschreibenden immer noch hartnäckig hält. In anderen Ländern existiert diese Kochregel nicht. Ein Grund, der erklärt, warum in Italien, Griechenland, Spanien und im ganzen arabischen Raum Gerichte aus Bohnen oder Kichererbsen so köstlich schmecken. Das Salz zieht von Anfang an in die Hülsenfrucht und bringt Aroma. Salz, das erst später hinzukommt, kann das gar nicht leisten. Probieren Sie es einfach aus – es handelt sich um einen Irrtum.

Kräftige Aromen

Damit ein Eintopf kräftig schmeckt, sollten wir mit wenig Flüssigkeit arbeiten. Besser ist es, wenn das Gemüse in seinem eigenen Saft gart. Verlängern kann man später immer noch – beispielsweise mit dem Kochwasser der Bohnen. Aroma bringen hier auch die getrockneten Tomaten und kräftige Gewürze. Curry könnte man ebenso durch Kreuzkümmel austauschen. Bei dem Gemüse gebe ich das rein, was schon im Kühlschrank vorhanden ist. Auf die genaue Menge kommt es nicht so an. Wer mag, kann den Eintopf teilen und gibt für alle, die Fleisch vermissen, einfach geschnittene Mettwürstchen dazu. Die sollten ohnehin nicht lange mitkochen und nur im Eintopf erwärmt werden, da diese Wurstsorte sonst schnell trocken schmeckt.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!