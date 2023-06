Coole Drinks mit frischen Früchten

Die Rezepte

„Pinky Melon“

Kreation von Pauline Rohde

Dieser Sommercocktail ist besonders fruchtig und kommt ohne Alkohol aus.

Zutaten

1/8 Honigmelone

120 ml Maracujanektar

1 EL Bourbon-Vanille-Eis

4 Erdbeeren

1/2 Limette

Zubereitung

Honigmelone bringt gesundes Obst in diesen Cocktail.

Die Honigmelone in kleine Stücke schneiden und mit den restlichen Zutaten in einen Mixer geben. Alles gut durchmixen. Die frischen Früchte bringen gesundes Obst ins Spiel und in den Cocktail.

„Raspberry Thyme Smash“

In einem „Smash“ werden Kräuter und Früchte zerstoßen. Gin ist das Trendgetränk und kommt daher ebenfalls rein. Wahlweise ohne Alkohol.