Gegrillte „Blumenkohlsteaks“ mit Curry-Marinade und Senf-Apfeldip

Zubereitung

Vorsichtig die Blumenkohlblätter entfernen, um den Strunk nicht zu verletzen. Dann mit einem großen Messer auf zwei Seiten die Röschen bis zur Höhe des Strunks glatt abtrennen und zur Seite legen. Den Teil, der vom Strunk gehalten wird, je nach Größe, in zwei bis vier gleichgroße Scheiben schneiden, ca. daumendick. Die Scheiben auf einem Teller mit Currypulver, Sonnenblumenöl und Salz einreiben und ca. zehn Minuten marinieren lassen.

Die Steaks können später direkt in der Nähe der Glut plaziert werden.

Dann den Blumenkohl vorgeheizten Grill legen und drei bis fünf Minuten lang von beiden Seiten grillen. Hierbei mit den unterschiedlichen Heizzonen des Grills spielen: Die Blumenkohlsteaks am Anfang eher an einem nicht so heißen Ort platzieren, später dann direkt in Nähe der heißen Glut, um sie gut zu bräunen.