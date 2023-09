Service Essen und Trinken – Gote kocht Ratatouille

Südfranzösisches Ratatouille

Zutaten

2 Auberginen

2 Zucchini

1 Paprikaschote (gelb)

1 Paprikaschote (rot)

2 Eiertomaten

1 große Gemüsezwiebel

2 Knoblauchzehen

4 Zweige frischer Thymian

50 ml Olivenöl

Salz, Pfeffer

Zubereitung

Gemüse waschen und putzen. Entkernte Paprikaschoten quer in dünne Streifen schneiden. In einer Pfanne mit Olivenöl, Salz und Pfeffer andünsten. 3 Minuten offen bei großer Hitze braten, dabei ab und zu rühren. In eine Schüssel umfüllen.

Auberginen längs vierteln und quer in etwa ½ Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Wie zuvor die Paprika garen und ebenfalls in die Schüssel umfüllen. Die Zucchini werden genauso vorgegart, allerdings nur längs halbiert und dann quer in Scheiben geschnitten.

Gemüsezwiebel längs vierteln und quer in sehr dünne Scheiben schneiden, Knoblauch fein hacken. Beides in einem großen Schmortopf in Olivenöl andünsten, salzen, pfeffern. Wenn die Zwiebeln glasig sind, das vorgegarte Gemüse mit dem Thymian dachziegelartig darüber schichten. Die in Scheiben geschnittenen Tomaten obenauf legen, leicht salzen und pfeffern.

Im geschlossenen Topf in etwa zehn Minuten bei sehr niedriger Hitze wieder heiß werden lassen.

Mit Baguette servieren, zusätzliches Olivenöl dazu reichen.