Service Essen und Trinken – Dal Palak – indisches Linsencurry mit Spinat

Gefülltes Gemüse "Jemista" aus Griechenland

"Jemista" bedeutet auf Griechisch "gefüllt". Und so heißt auch eines der bekanntesten Gerichte des Landes, das besonders im Sommer beliebt ist – oder in den Monaten, in denen man sich gerne an den Sommer erinnert. Mit anderen Worten: Jemista geht immer! | mehr