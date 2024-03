Gender Pay Gap: Darum verdienen Frauen ab 30 oft weniger

Weil es die Teilzeitbeschäftigung nicht berücksichtigt, gibt es Kritik an der Berechnung des Gender Pay Gap. Es werde kaschiert, dass viele Frauen in Teilzeit arbeiten und deswegen weniger verdienten. Es gebe also keine strukturelle Diskriminierung, so die Kritiker. Und tatsächlich: Rechnet man die Teilzeitquote heraus, so sinkt der Gender Pay Gap.

Frauen, die ähnliche Qualifikationen, Jobs und Arbeitshistorien wie Männer haben, verdienen allerdings durchschnittlich trotzdem sechs Prozent weniger pro Stunde als Männer. Für die Forschenden vom DIW liegt genau hier das Problem.

Mehr Unterstützung in der Kinderbetreuung

Ihre Analyse: Frauen gehen in Teilzeit, weil gesellschaftlich immer noch erwartet wird, dass sie den größten Teil der Care-Arbeit, also der Kinderbetreuung, der Arbeit im Haushalt und der Pflege von Angehörigen übernehmen. Dadurch würden Frauen in der Arbeitswelt benachteiligt.

Die Forschenden fordern politische Anreize zur Förderung einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Beispiele könnten neue Arbeitszeitmodelle sein wie "Top-Sharing", also das Aufteilen einer Führungsposition auf zwei Teilzeitkräfte, sowie eine Ausweitung der Partnermonate beim Elterngeldbezug. Auch der Ausbau von Betreuungsplätzen oder Maßnahmen, die den Erwerbsumfang von Männern und Frauen angleichen, wären laut DIW hilfreich.