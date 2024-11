Handy-Recycling

Leider lässt sich nicht jedes Smartphone weiterverwenden. Wenn es zu alt ist oder sich eine Reparatur nicht mehr lohnt, wird es recycelt. Apple hat dafür z. B. eine eigene Recycling-Anlage, die mit einem Roboter arbeitet. Der zerlegt ein iPhone in etwa 20 Sekunden. Das klappt deswegen so gut, weil der Hersteller "seine" Geräte und die verwendeten Materialien gut kennt und genau weiß, was wo sitzt. Materialien wie Aluminium, so genannte "Seltene Erden" oder auch Kunststoffe können dann recycelt werden. Auch andere Hersteller, wie z. B. Samsung oder Huawei haben Recycling- Programme, bei denen man ein Alt-Gerät abgeben kann und das dann umweltgerecht entsorgt wird.

Mehr und mehr Elektroschrott

Elektroschrott ist aber trotz allem ein gewaltiges Problem. 2022 gab es etwa 62 Millionen Tonnen Elektroschrott weltweit. Und trotz aller Bestrebungen steigt diese Zahl jedes Jahr. Das gilt übrigens für alle Regionen der Erde, wobei Asien Spitzenreiter ist. Eine aktuelle Schätzung für dieses Jahr: Etwa 63 Millionen Tonnen Elektroschrott wird es 2024 weltweit geben. Das entspricht ungefähr dem Gewicht von einer Milliarde Menschen.

Generationen überspringen

Aber: Lohnt es sich überhaupt, immer wieder das neuste Gerät zu kaufen? Manchmal sind die Technik-Innovationen von einer Geräte-Generation zur nächsten nur gering. Manchmal ist die Kamera etwas besser, der Akku hat mehr Leistung, das Display ist vielleicht etwas größer. Bei der Geschwindigkeit und der Leistung des Prozessors spürt man den Unterschied meistens nicht.

Mittlerweile kann man gut und gerne vier oder sogar fünf Generationen überspringen. Es reicht also allemal, sich maximal alle vier, fünf Jahre ein neues Gerät zu kaufen. Und dazwischen kann man seinem Gerät bei Bedarf einen neuen Akku gönnen. Den Einbau kann man zwar selber machen – dafür ist allerdings nach wie vor Fachwissen und nicht selten Spezialwerkzeug nötig.

Autor: Michael Stein

Redaktion: Jan Friese