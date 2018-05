Zu jedem anständigen Wild-West-Film gehört ein harter Cowboy, eine schutzbedürftige Lady, und ein Banküberfall. Oder eine Postkutsche, die wahlweise von Banditen oder Indianern überfallen wird. Zumeist ist dann in gut lesbaren Lettern am Holz-Chassis der Name des Fuhrunternehmens zu lesen: "Wells Fargo & Co".

Dessen Mitbründer William George Fargo ist kein harter Cowboy. Auch bereist er den Wilden Westen nur zwei Mal. Und trotzdem hat er den Western-Mythos durch seine Postkutschen und seine Bankfilialen wie kein zweiter geprägt.

Der Goldrausch als Motor

Fargo wird 1818 in Pompey im US -Bundesstaat New York geboren. Schon mit 14 muss er seinen Lebensunterhalt selbst bestreiten. Bei seinen Aushilfsjobs in Lebensmittelgeschäften begreift er, wie wichtig es sein kann, Waren möglichst schnell und frisch von einem Ort zum anderen zu transportieren: Später wird seine Firma als erste Eisenbahnwaggons mit Tonnen von Eis zur Kühlung durch die USA schicken.

1841 geht Fargo als Frachtagent zu einer Bahngesellschaft nach Auburn. Neun Jahre später gründet er mit dem 13 Jahre älteren Henry Wells das heutige Kreditkarten-Imperium "American Express", damals ein Versanddienst für Briefe und Pakete. Als am Ufer des Sacramento der Goldrausch ausbricht, eröffnet das Duo unter dem Namen "Wells, Fargo & Co" eine Zweigstelle in San Francisco – und bietet glücklichen Goldgräbern zweierlei: einen vertrauensvollen Postkutschendienst für Waren und Personen sowie eine sichere Bank für ihre Funde. 1858 startet der regelmäßige Liniendienst per Kutsche zwischen Ost und West. Konkurrierende und schon bestehende Unternehmen werden kurzerhand aufgekauft.

Reisekosten: 500 Dollar

Mit Kutschen, Schiffen und später Eisenbahnen tragen Wells und Fargo entscheidend zur Anbindung des amerikanischen Westens an den Osten bei. 1858 gründen sie ihre legendäre Postkutschenverbindung zwischen Atchinson in Kansas und dem fast 3.000 Kilometer entfernten Placerville in Kalifornien: 153 Haltestationen zur Rast, aber auch zum Pferde- und Kutscherwechsel. Im günstigsten Fall dauert die Strapaze drei volle Wochen, bis zu 500 Dollar zahlen die Passagiere.

Als Überfälle auf die Postkutschen überhand zu nehmen und das Vertrauen der Kunden zu schwinden droht, gründet Wells Fargo 1873 mit erfahrenen Ex-Sheriffs einen eigenen Sicherheitsservice. Als 1869 die transkontinentale Eisenbahn Fahrt aufnimmt, gründen die Unternehmer den Lebensmittel-Transportservice "Fargo Fast". William George Fargo stirbt am 3. August 1881 in Buffalo.