Es ist natürlich ein rein symbolischer Akt. Hätte Kofi Annan zu diesem Zeitpunkt etwa Castrop-Rauxel besucht, so wäre Nr. 6.000.000.000 eben im Ruhrgebiet zur Welt gekommen. Kurz nach der Geburt von Adnan Mevic endet das Jahrhundert, in dem die Weltbevölkerung so rasant gestiegen ist wie nie zuvor. Um 1900 lebten nur rund eineinhalb Milliarden Menschen auf der Welt.

Zwölf Milliarden bis zum Jahr 2100

Am Beginn des 21. Jahrhunderts hat sich das Bevölkerungswachstum nach Berechnungen der UN verlangsamt. Stetig steigender Wohlstand in den industrialisierten Ländern und abnehmende Kindersterblichkeit lassen die Geburtenrate sinken. In Deutschland etwa bekam eine Frau um 1900 noch durchschnittlich 4,17 Kinder; heute sind es dagegen nur noch 1,57.

Stand der Weltbevölkerung am 25. Januar 2019

Bei einem Schnitt unter 2 schrumpft die Bevölkerungszahl, es sei denn, die Abnahme wird durch Zuwanderung aus armen Weltregionen kompensiert. Gegenwärtig leben auf der Erde fast 7,7 Milliarden Menschen. Laut Prognosen der Vereinten Nationen könnten es bis zum Ende des 21. Jahrhunderts rund 12 Milliarden werden.