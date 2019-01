1901 wagt es der gerade erst ins Amt gekommene US -Präsident Theodore Roosevelt, mit dem Sozialreformer, Bildungspolitiker und Bürgerrechtler Booker T. Washington einen Schwarzen zum Dinner ins Weiße Haus zu laden. Die Empörung, vor allem im Süden des Landes, ist grenzenlos.

Eher könne Roosevelt die Sterne am Firmament auslöschen, als den weißen Amerikanern die Überzeugung einpflanzen, dass frühere Sklaven ihnen ebenbürtig seien, schreibt damals die "New Orleans Times-Democrat".

108 Jahre später wird Barack Obama von den US-Demokraten mit dem Slogan " Yes, We Can !" Präsident der USA .

Sicherheitseid im Weißen Haus