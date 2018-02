Frauen wie sie sind rar in der erzkonservativen Adenauer-Ära. Ursula Noack ist emanzipiert, bevor das Wort zum Leitbegriff der Frauenbewegung wird. Sie ist attraktiv, politisch und so intelligent wie scharfzüngig. " Mit einem Blick konnte sie das Publikum zum Schweigen bringen ", erinnert sich Dieter Hildebrandt an seine langjährige Kabarettpartnerin.