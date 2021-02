Nach dem Zweiten Weltkrieg herrscht in Europa Hunger. Deshalb gründen private US-Wohlfahrtsverbände Im November 1945 die Organisation CARE . Die Abkürzung steht für "Cooperative for American Remittances to Europe" ("Zusammenschluss amerikanischer Hilfssendungen nach Europa"). CARE klingt zudem wie das englische Wort "Care" ("Sorge").

Von dieser Unterstützung ist Deutschland jedoch zunächst ausdrücklich ausgenommen. "Ich empfinde nicht allzu viel Mitleid mit jenen, die zu verantworten haben, dass Millionen Menschen an Hunger und Krankheiten starben, ja offen und vorbehaltlos ermordet wurden" , sagt US -Präsident Harry S. Truman zur Begründung.