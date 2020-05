Ob beim Bäcker oder im Baumarkt - wer einkaufen geht, zahlt meist auf klassische Weise: Man bekommt die Tüte Brötchen oder den Sack Zement im Tausch gegen Geld. Egal ob das in bar, per EC -Karte oder Handy passiert, hinter der Transaktion steht eine staatliche Währung. Diese wird von einer Zentralbank kontrolliert und abgesichert. So läuft das seit Jahrhunderten.

Währung ohne staatliche Kontrolle

Doch vor zehn Jahren rüttelt jemand kräftig an diesem traditionellen System. Am 22. Mai 2010 gibt es die erste dokumentierte Transaktion einer Ware gegen Bitcoin. Das ist auch eine Währung, aber eine rein digitale. Kein Staat als Herausgeber, keine Bank als Kontrollinstanz, kein Bargeld in Form von Münzen und Scheinen - und trotzdem eine sichere und flexible Zahlungsmöglichkeit.