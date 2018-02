Tony Sheridan (re.) mit George Harrison in Hamburg, 70er Jahre

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Drummer Pete Best – zwei Jahre später ersetzt ihn Ringo Starr - sind etwa so alt wie Sheridan. Doch von der erfahrenen "Rampensau" lernen die vier erst, wie man Show macht. Sheridan sei ihr "teacher", ihr Lehrer, gewesen, sagen die Fab Four später respektvoll.