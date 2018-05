" Tarzan macht Fortschritte. Ich habe mehr Dialoge als meine Vorgänger, sogar zweisilbige Wörter ", sagt Barker über seine Rolle als wortkarger Dschungelmensch. In fünf Streifen hangelt sich der Athlet von Liane zu Liane, dann will er mehr Geld und Tarzan bekommt seinen nächsten Darsteller.

Aufbruch nach Europa

Der Sohn einer angesehenen Ostküsten-Familie wartet zunächst vergeblich auf lukrative Angebote. Die Studios laden Barker zwar zu Castings ein, doch Kollegen wie Rock Hudson und Tony Curtis werden ihm vorgezogen. Barker gilt nicht als anspruchsvoller Charakterschauspieler.