Lebenslange Freundschaft: Dalai Lama und Heinrich Harrer

Er schlägt sich mehr als 2.000 Kilometer bis nach Tibet durch. Dort trifft er den elfjährigen Dalai Lama. Harrer wird sein Lehrer, Berater und Freund. "Mein Aufenthalt in Tibet, meine Zeit mit dem Dalai Lama ist die schönste Zeit meines Lebens gewesen, ich glaube für beide", erzählt Harrer später gerne.

Brad Pitt spielt Heinrich Harrer

1952 kehrt er nach Europa zurück und verarbeitet seine Erlebnisse in dem Buch "Sieben Jahre in Tibet". Von den Erlösen finanziert er weitere Forschungsreisen. Dann will Hollywood seine Geschichte in die Kinos bringen. Während der Dreharbeiten wird die NS -Vergangenheit Harrers bekannt. Er kann sich angeblich zunächst an nichts erinnern.