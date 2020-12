Rocker der alten Schule folgen dem Motto: Lebe schnell, sterbe jung. An letzteres hat sich Lemmy Kilmister nicht gehalten, als er am 28. Dezember 2015 im Alter von 70 Jahren stirbt. Trotz seines Lebenswandels erreicht der Frontmann der Band Motörhead ein biblisches Alter. Eine Flasche Whiskey, zwei Päckchen Zigaretten, dazu Drogen - für Lemmy die normale Tagesration.

Ähnlich rau und unkonventionell ist seine Musik. Motörhead etabliert Ende der 70er-Jahre den Heavy Metal in der Rockmusik. Das einfache Rezept: Schneller, lauter, verzerrter. " We are Motörhead and we play rock’n’roll ", sind stets Lemmys erste Worte, wenn er die Bühne betritt. Danach bricht der Sound wie eine Mischung aus Orkan und Dampfwalze über das Publikum herein. " Unsere Musik ist wie der Dritte Weltkrieg in 'ner Telefonzelle ", beschreibt er passend.