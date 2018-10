Hamburg findet schon auf der Titelseite statt

Springer stellt nicht die Politik in den Mittelpunkt der Berichterstattung, sondern den Menschen. " Seid nett zueinander ", lautet sein Appell an die Leserschaft. " Was das Abendblatt von allen anderen Zeitungen damals unterschieden hat: Hamburg fand schon ganz vorn auf der Titelseite statt. Und der damalige Lokalteil begann auf Seite 3 ", sagt Berndt Röttger, stellvertretender Chefredakteur beim Hamburger Abendblatt.

Das Abendblatt entwickelt sich prächtig: Zu Spitzenzeiten wird eine Auflage von mehr als 430.000 Exemplaren gedruckt. 2014 dann die Überraschung: " Der Springer-Verlag hat die Zeitung verkauft, mit der Axel Springer seinen Konzern begründet hat ", sagt Chefredakteur Lars Haider. Das Hamburger Abendblatt gehört seitdem der Funke Mediengruppe in Essen. Das bedeutet auch: Viele Mitarbeiter, vor allem neue, werden nun nicht mehr nach Tarif bezahlt.

Gedrucktes Heimatgefühl

Lars Haider betont, der Wechsel hätte dem Blatt dennoch gut getan. " Tatsächlich passt das Hamburger Abendblatt besser in die Funke Mediengruppe als es zu Axel Springer gepasst hat. Wir stehen in ständigem Austausch mit elf anderen Regionalzeitungen – ein großer Vorteil. "