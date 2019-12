Im Wirtschaftswunderland der Bundesrepublik wird der Waren-Dschungel immer undurchsichtiger. Da braucht der Verbraucher Hilfe. So sieht es jedenfalls Konrad Adenauer ( CDU ). Anfang der 1960er-Jahre will der Bundeskanzler den Konsumenten einen " Wegweiser " an die Hand geben, der ihnen die Entscheidung beim Kauf erleichtern soll.

Doch erst Adenauers Nachfolger Ludwig Erhard ( CDU ) setzt das Vorhaben in die Tat um – gegen heftige Widerstände der Industrie. Denn die behauptet, der Verbraucher " werde durch Werbung in ausreichendem Maße unterrichtet ".