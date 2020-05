Diese Jahre beeinflussen Wonder: Mit 18 Jahren tauscht er Anzug und Krawatte gegen Kappe und Samtjeans. "Die Welt ändert sich, viele der alten Köpfe müssen Platz machen für die neuen", sagt er bei einem Auftritt im US -Fernsehen. "Und ich bin ganz bestimmt einer der neuen Köpfe."

Oscar für die beste Filmmusik

Wonder verhandelt einen neuen Vertrag. "Ich musste ihm 13 Millionen Dollar bezahlen" , sagt Motown-Boss Gordy. Zudem erhält Wonder die volle künstlerische Kontrolle über seine Musik.

Er komponiert, textet und spielt viele Instrumente selbst. 1976 erscheint sein Meisterwerk "Songs in the key of life". In 21 Songs beschreibt Wonder unter anderem das Leben in den Ghettos und besingt große Jazz-Musiker.

1980 wird "Hotter than July" sein meist verkauftes Album. 1985 bekommt er einen Oscar für die beste Filmmusik - mit dem Song "I just call to say I love you".

Politisch und wohltätig