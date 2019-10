Gegenschlag der Wehrmacht

Am 16. Oktober 1944 beginnt die sowjetische Offensive in Ostpreußen. Auf einem 40 Kilometer breiten Frontabschnitt stehen die deutschen Stellungen unter mehrstündigem Trommelfeuer. Die sowjetischen Truppen überschreiten in den folgenden Tagen an mehreren Stellen die deutsche Reichsgrenze.

Doch dann gelingt der Wehrmacht ein Gegenschlag. Mehrere deutsche Ortschaften werden zurückerobert. Dazu gehört auch Nemmersdorf, wo während der sowjetischen Besetzung mindestens 19 Menschen ermordet worden sind. Bis heute ist umstritten, was im Einzelnen passiert ist.

Zivilbevölkerung muss ausharren

Die Deutsche Wochenschau meldet im November 1944, die deutschen Soldaten seien "auf grausige Spuren bolschewistischen Mordterrors" gestoßen. Goebbels nutzt die von ihm geschürte Angst vor den russischen "Untermenschen" für seine Durchhalte-Rhetorik.

Die Zivilbevölkerung in Ostpreußen wird nicht evakuiert. Sie muss ausharren - nur die Parteiführer nicht. Gauleiter Erich Koch hat seine Familie nach Bayern geschickt. Für sich reserviert er einen Eisbrecher, mit dem er sich später in den Westen absetzt. Die unvorbereiteten Zivilisten fliehen erst mitten im Winter auf eigene Faust, als die sowjetischen Panzer anrollen.