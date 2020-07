Nachfolger entdeckt höchsten Berg

Inzwischen haben sich die Landvermessungsexpeditionen in Indien bis hoch in den Himalaya vorgearbeitet. Bis auf etwa 100 Meilen nähern sie sich dem sogenannten Dach der Welt. Waugh wertet die Daten aus und kommt zu dem Ergebnis, den wohl höchsten Gipfel der Erde entdeckt zu haben. Waugh will den Berg nach seinem verehrten Vorgänger benennen.

Doch der Vorschlag gefällt Everest nicht. Er findet, die Berge dort sollten einheimische Namen tragen. Aber Waugh setzt sich durch: 1865 trägt die "Royal Geographical Society" offiziell den Namen Mount Everest in ihre Karten ein. Der Namensgeber wider Willen stirbt im Jahr darauf, am 1. Dezember 1866 in Greenwich.