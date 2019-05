Pech beim Regieren, Glück in der Liebe

Geboren wird Victoria I. am 24. Mai 1819 als einziges Kind des Herzogs Eduard von Kent und der Prinzessin Marie Luise Viktoria von Sachsen-Coburg-Saalfeld. Großbritannien erlebt zu der Zeit eine beispiellose wirtschaftliche und gesellschaftliche Blüte. Weite Teile der Welt von Afrika bis Asien hat die Seemacht kolonialisiert.

Als Victorias Onkel König Wilhelm IV. 1837 stirbt, wird sie Königin. Es ist eine von Pannen begleitete Krönung, die nichts Gutes verheißt. Die politisch unerfahrene Victoria übertreibt ihre Rolle, agiert unklug, will sich mit ihrem geringen Spielraum in der konstitutionellen Monarchie nicht arrangieren. Das raubt ihr viele Sympathien. Privat läuft es mit Albert von Sachsen-Coburg besser. Die Hochzeit 1840 ist eine Liebesheirat.

Als "Mrs. Brown" verspottet

Neun Kinder bekommen Victoria und Albert. Der frühe Tod ihres Mannes 1861 mit nur 42 Jahren stürzt die Königin in eine tiefe Krise. Nur noch in schwarz gekleidet, vernachlässigt sie ihre Pflichten und droht als griesgrämige " Witwe von Windsor " in die Geschichtsbücher einzugehen.

Als sie ihren schottischen Diener John Brown zum Mann an ihrer Seite macht, wird sie in der Presse als "Mrs. Brown" verspottet. Dann aber besinnt sie sich und wird zur volksnahen Königin – auch dank des britischen Premierministers Benjamin Disraeli, mit dem sie sich blendend versteht.